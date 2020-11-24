شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح كورونا مجاني للمواطنين والمقيمين في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن توفير لقاح كورونا سيكون مجانا للمواطنين والمقيمين، معربا عن طموح الوزارة بأن يغطي اللقاح ما يصل إلى 70% من المواطنين والمقيمين بنهاية عام 2021. وأكد، في حديثه لقناة «الإخبارية» أمس (الاثنين)، أنه سيتم توفير اللقاح للجميع بدون حواجز أو فوارق، وفقا لما أكده خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة مجموعة العشرين وقال: أنشئت على المستوى العالمي سلة لقاحات تسمى منشأة كوفاكس، وكل اللقاحات التي تجتاز المرحلة الثالثة من الاختبارات الإكلينيكية ويثبت أنها فعالة وآمنة ستدخل في هذه السلة، وسيتم إنتاجها بكميات كبيرة جدا، ثم يتم بعد ذلك التنسيق لتوزيعها على العالم بدءا بالدول الأكثر تضررا، لذلك من أهم الأهداف التي وضعتها مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة دعم الوصول الشامل والعادل للقاحات وأدوات التشخيص والعلاج.

وشدد على أن الهدف هو الوصول الشامل للقاحات إلى كل الدول في العالم بغض النظر عن مستوى الدخل الاقتصادي، مع عدم الأخذ في الاعتبار الدولة التي طورت أو أنشأت اللقاح، بل يؤخذ في الاعتبار وصول اللقاحات للجميع بشكل متساوٍ وعادل.

وأشار إلى ان معظم اللقاحات تتمثل بجرعتين، عدا لقاح واحد، فالهدف الوصول إلى أكبر عدد من السكان، ومعظم اللقاحات الآن تُعطى لمن أعمارهم فوق 16-18 عاما، وبالتالي لن يشمل الأطفال في المرحلة الحالية، وستعطى الأولوية لبقية الفئات بدءا بمن لم تثبت إصابتهم، ونطمح أن يغطي اللقاح ما يصل إلى 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة بنهاية عام 2021 ممن لم يصابوا بالفايروس.

وحول سبب عدم شمول الأطفال، كشف أن ذلك يعود إلى أن اللقاحات التي تم تطويرها حتى الآن ليست مجازة للاستخدام، وهذا الأمر قد يتغير، وظهرت دراسات توضح أن بعض الأطفال الأكبر سنا يمكن أن يتلقوا التطعيم دون مشكلات، وحتى الآن معظم اللقاحات الرئيسية تركز على الكبار، بسبب ظروف الاختبار وفي ما يتعلق بالخطوات التي قامت بها المملكة لتوفير اللقاحات، قال الدكتور عبدالله عسيري إن السعودية عملت على أعلى مستوى عبر مسارين؛ الأول عن طريق منشأة «كوفاكس»، التي كان لمجموعة العشرين دور كبير في إنشائها وتمويلها، والمنشأة فيها سلة لقاحات يتم إنتاجها بشكل واسع، ويتم اختيار اللقاح الذي يثبت أنه فعال وآمن، والمملكة ستحصل على كمية جيدة جدا من اللقاحات عبر هذه المنشأة.

والمسار الآخر عن طريق اللجان المختصة بالتعاقد المباشر مع الشركات الكبرى، وهو ما يتم حاليا، فهناك عدد من الشركات في الطور النهائي للتوقيع، بل تم توقيع بعض العقود معها، وتغطي الفجوة التي لا يمكن تغطيتها عن طريق منشأة «كوفاكس»، موضحا أن المملكة قطعت شوطا جيدا في المسارين، ووصلت إلى مراحل نهائية، متوقعها أن تشهد الأسابيع القادمة جدولا واضحا لوصول اللقاحات إلى المملكة.

وفي ما يخص التكلفة الميسرة لجرعة لقاح «كوفيد-19»، شدد على أنها تختلف بحسب تقنية اللقاح والشركة الصانعة ودولة المنشأ، وكشف الدكتور عسيري أن من أصيبوا بكورونا لن يتحصلوا على اللقاح في البداية، إذ إنهم ليسوا من الفئات التي لها الأولوية في الحصول على اللقاح، لأن الإصابة الطبيعية بالفايروس المثبتة مخبريا تعطي مناعة قد تمتد إلى أشهر.