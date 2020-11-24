شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الشورى الخليجيون يقرون الحد من تداعيات «كوفيد» على المشروعات الصغيرة والان مع التفاصيل
ورفع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بما أثمرت عنه رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين من نتائج وقرارات، مشيرين إلى الدور المحوري والرائد للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأقر الرؤساء موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر، واتفق المجتمعون على الموافقة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء الشورى الخليجيون يقرون الحد من تداعيات «كوفيد» على المشروعات الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.