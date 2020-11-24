شكرا لقرائتكم خبر عن «عهود» رئيسة بلدية الصفا لـ الخليج 365: حددنا نقاط الأمطار الحرجة.. لتعقيمها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقب توليها مهماتها في قيادة بلدية حي الصفا في جدة، وعدت عهود معاضة الشمراني رئيسة البلدية بالعمل على إزالة مظاهر التشوه البصري في نطاق حي الصفا. وقالت لـ "الخليج 365" إن من أبرز المهام التي ستعمل على تطويرها وتحسينها في الفترة القادمة الخطط التنظيمية التي من شأنها تطوير الأعمال البلدية والرفع من جودة الخدمات المقدمة لسكان الحي وإزالة مظاهر التشوه البصري. وأعربت عن أملها في مشاركة سكان كل الأحياء في اقتراح الحلول للمشاكل. وفي ما يتعلق بأعمال التشجير أكدت الشمراني أنه سيتم تكثيف أعمال التشجير والنظافة وتهيئة المرافق العامة وتكثيف الرقابة الميدانية. وأوضحت أن بلدية الصفا الفرعية تأهبت لموسم الأمطار وشكلت فريق عمل ميدانياً للتأكد من جاهزية المعدات وتحديد مواقع النقاط الحرجة ومباشرتها ولرصد مواقع تجمع مياه الأمطار ومعالجتها والعمل على تنظيفها وتعقيمها.



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