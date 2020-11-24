شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..بدور البراهيم: شهادتي ثانوية والحياة تعلم أكثر من الجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت خبيرة التجميل بدور البراهيم، أنها لم تكمل تعليمها الجامعي، مكتفية بشهادتها الثانوية.

جاء ذلك خلال رد البراهيم على سؤال الإعلامي طارق الحربي: " يقولون انك خريجة جامعة أكسفورد في مجال التجميل " .

وقالت بدور: " شهادتي ثانوية، ما خلصت الجامعة، وثقفت نفسي بالمعاهد، مو لازم الواحد يخلص جامعة، ومدرسة الحياة تعلم أكثر من الجامعات ".

وأكدت البراهيم أن المعلومات المنشورة عنها في بحث جوجل وموقع ويكيبديا غير صحيحة، قائلة: " مثلا يكتبون ان أمي عراقية، وهذا غير صحيح، وقالوا أيضًا أن مذهبي شيعي وأنا سنية، وغيرها من المعلومات المغلوطة " .