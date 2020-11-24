خزان الوقود في جدة.. حملة إدانات عربية ودولية تندد بالإرهاب الحوثي

قوبل الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع وقود بجدة، بحملة إدانة عربية ودولية واسعة، للجرائم التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران؛ حيث أدانه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها.

جرائم ضد القانون الدولي

واعتبر الاعتداء انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على وقوف المجلس إلى جانب المملكة وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعياً المجتمع الدولي؛ لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن قلقه من الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع وقود بجدة، مؤكدًا أن الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

مصر تعيد التأكيد على موقفها من المملكة

كما أدنت مصر الاعتداء وأكدت رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار إمدادات الطاقة، وأعادت التأكيد على تضامنها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة، ووقوفها بجانبها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب وداعميه.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، صرَّح بأنه وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، موضحًا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

استهداف المنشآت الحيوية

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان قرب منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي، مكررًا تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.

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