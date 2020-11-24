أخبار السعودية اليوم.. تورط الحوثيين في جريمة خزان وقود جدة.. وكيل وزارة الصحة يوضح حقيقة التحليل المنزلي السريع لكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف من ميلشيات الحوثي الإرهابية، وإلى التفاصيل:

قمة العشرين.. تهنئة هاتفية من رئيس المجلس الأوروبي لخادم الحرمين الشريفين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاهاتفياً، اليوم، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وهنأ رئيس المجلس في بداية الاتصال خادم الحرمين الشريفين على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام، وأعرب رئيس المجلس الأوربي عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقًا من دورها القيادي في العالم الإسلامي.

«آل الشيخ» يحدد موقف «التعليم عن بُعد».. واستمرار منصة «مدرستي»

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنّ مشروع منصة مدرستي مشروع وطني مستمر ليس لمرحلة مؤقتة، مشيراً إلى أن التعليم المدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد سيكون ذا أهمية في المرحلة المقبلة، عادّاً التعليم عن بُعد- خياراً إستراتيجياً للمستقبل، مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات.

وزارة الطاقة: مقذوف إرھابي وراء نشوب حريق في خزان شمال جدة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، موضحًا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

خزان وقود جدة.. قيادة التحالف: تورط الحوثيين في الاعتداء الإرهابي الجبان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي بأنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

ناصر الخثلان لـ«عاجل»: لا توقعات بعودة «التعليم الحضوري» هذا العام

قال مدير عام التعليم الأهلي المدارس المتقدمة، الدكتور ناصر الخثلان لـ«عاجل»: «أتوقع أن يستمر التعليم خلال الفصل الثاني، خاصة مع دخول فصل الشتاء وسهولة انتشار الفيروس ولا عودة للتعليم الحضوري إلا مع بدء الفصل الدراسي الأول للعام القادم».

تأثر الدعم بعدد العمالة المنزلية.. «حساب المواطن» يوضح الحقيقة

كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة تأثير عدد العمالة المنزلية على الدعم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن على موقع «تويتر» موضحًا: «وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

لقاحات كورونا.. وزارة الصحة تتمسك بـ«شرطين أساسيين» للأمان

شددت وزارة الصحة، على أهمية توافر الشروط المتعلقة بلقاحات كورونا، والتي من بينها اجتياز شروط الفاعلية والأمان الصحي؛ لأن أي لقاح لابد أن يكون «فعالًا وآمنًا ومعتمَدًا من الهيئات المعنية»، وأضاف المتحدث الرسمي للوازرة الدكتور محمد العبد العالي، خلال الإيجاز الصحفي اليوم بشأن مواجهة الفيروس، أن أكثر من 5 ملايين مسحة عبر خدمات مركز «تأكد» و1.5 مليون مراجع في تطبيق «تطمن».

وكيل وزارة الصحة يوضح لـ«عاجل» حقيقة التحليل المنزلي السريع لكورونا

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري لـ«عاجل»، إنه «لا يوجد فحص منزلي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء حتى الآن لحالات كورونا»، وأضاف «عسيري»: «أنه في حالة وجود الفحص؛ فسيخضع استخدامه ضمن بروتوكول التقصي بشأن حالات الإصابة».

«مجانًا».. وزارة الصحة تجدد طمأنة السعوديين بخصوص «لقاح كورونا»

جدَّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي طمأنة المواطنين بأن «المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا»، وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات مواجهة الفيروس في المملكة، أن اللقاح سيكون متوفرًا للجميع مجانًا في المملكة، ونطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021م، مجددًا التأكيد على أهمية التقيد بالاحترازات وأنه «قد نكون أمام المنعطفات الأخيرة للجائحة».

خبير مناخي يتوقع «موجة أمطار».. والأيام المتبقية على الشتاء'

قال الدكتور «صلاح إبراهيم الزعاقي» أمين لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن دخول فصل الشتاء يتبقى عليه مناخيًا، أسبوع واحد، وأضاف «الزعاق»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن شهر ديسمبر هو أول شهور الشتاء وفي يومه الأول تدخل المربعانية وفق بعض الحسابات، متوقعًا حدوث موجة أمطار محتملة فيما تبقى من موسم «الوسم»، وذلك امتداد للأيام الأولى من المربعانية.

الزعاق يزف بشرى سارة بخصوص هطول الأمطار على عدة مناطق

كشف المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، عن بشرى سارة بخصوص هطول الأمطار على عدة مناطق، تبدأ من اليوم الأربعاء، وقال الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «من المبشرات: تشير التوقعات المبدئية أن هنالك حالة مطرية وسمية ومبشرة بحول الله تبدأ أماراتها من يوم الأربعاء».

«طقس الثلاثاء».. 3 مناطق سعودية تتأثر بغبار ورياح مثيرة للأتربة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتوقعت سماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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