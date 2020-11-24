شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليون ريال لتطوير واجهة الخبر البحرية والان نبدء بالتفاصيل

قال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، إن المشاريع والمبادرات الاستثمارية، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، ستسهم في إحداث نقلة نوعية لدعم الجهود السياحية والترفيهية والاقتصادية بالمنطقة الشرقية.

فرص وظيفية

وأوضح م. الجبير أن هذه المشاريع ستسهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة الشرقية، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميا بجودة الحياة.

فندق نوعي

وأشار إلى أنه من العناصر الاستثمارية، مارينا ومرسى لليخوت، وفندق نوعي، ومطاعم، ومقاه، وساحات متعددة الاستخدام، ومراكز للتسوق والاستجمام، وسيكون من أوائل مشاريع الشراكة مع الأمانة بالمنطقة الشرقية وسيعزز من ثقافة مشاركة القطاع الخاص في تنمية المنطقة‫.

مشروع نموذجي

وتابع أن الأمانة طرحت المشروع النموذجي الأول لمبادرة الاستثمار المشترك للأراضي لتطوير الواجهة البحرية في مدينة الخبر، بقيمة تقديرية 800 مليون ريال، الذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في 3 قطع أراض منفصلة تقع على كورنيش محافظة الخبر، بمساحة إجمالية 60.960 مترا مربعا، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وبنموذج عقد بناء وتشغيل.

صيانة العقارات

وذكر م. الجبير أن المشروع سيطرح على مرحلتين، الأولى لتأهيل عدد من المتقدمين، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار «المطور أو الاتحاد/‏تحالف المطورين» الفائز بتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في ثلاث قطع أراض منفصلة.

أماكن ترفيهية

وأضاف أنه يتضمن تطوير مجمع تجاري، ترفيهي، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات في القطعة «أ»، على مساحة 25.980 مترا مربعا، بالإضافة إلى تطوير مجمع تسوق راق، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات، ومواقع ترفيهية في القطعة «ب»، بمساحة إجمالية تقدر بـ25.980 مترا مربعا.

ويتوقع أن يتم تطوير فندق فاخر وأماكن لتقديم مأكولات ومشروبات في القطعة «ج»، على مساحة 9.000 متر مربع، وتقع الأراضي على مقربة من حيي الحزام الذهبي والحزام الأخضر.

ملفات عاجلة

من ناحيته، عرض المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، 8 ملفات، على وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، خلال زيارته للأحساء، والتي تصب في مطالب المواطنين.

منجزات المجلس

وقال رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء د. أحمد البوعلي، إن لقاء الوزير كان إيجابيا ومهما، وذلك بحضور نائب الرئيس يوسف الحجي، وبحضور أمين الأحساء م. فؤاد الملحم، وحمل المجلس عددا من الملفات الحيوية التي طالب بها المواطنون، وأقرها المجلس البلدي خلال أعماله، موضحا أن المجلس قدم شروحا لبعض منجزات المجلس، وأثرها في تحقيق التنمية، وسلم المجلس تقريري 2018 و2019 م، خاصة أن المجلس عين القائد وصوت المواطن.

تطوير المخططات

وأوضح د. البوعلي أن أبرز الملفات التي تحتاجها محافظة الأحساء خلال الفترة المقبلة، هي فصل بلديات الجفر، والعيون، والعمران، وجواثا، ماليا وإداريا، وتطوير مخططات المنح السكنية، والمرافق الحكومية، واستكمال الدائري الداخلي للهفوف، ونزع ملكية الدائري الداخلي بالمبرز.

اختناقات مرورية

وأشار إلى البدء بتنفيذ أجزاء لفك الاختناقات المرورية، واستكمال تقاطعات طريق الرياض، وطريق الأمير طلال، وطريق الأمير نايف، وطريق العقير للدائري الشرقي، وطريق الطرف - الجفر، إضافة إلى استكمال مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري «المرحلي»، وإنشاء الحدائق النموذجية، وتنفيذ مبادرة أنسنة المدن لحي الفيصل بالمبرز وتطبيقه في المدن والبلدات «المجاورات السكنية»، وتطوير المداخل الأربعة الرئيسية للأحساء «بوابات الأحساء»، وإنشاء الطريق السياحي الجبلي من جبل الأربع إلى جبل الثليم بالعيون، وتطوير مشروع العقير السياحي، وتطوير طريق الهفوف - العقير السياحي.