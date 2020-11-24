شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % فعالية لقاح أسترازينيكا وأكسفورد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة «أسترازينيكا» العملاقة للصناعات الدوائية وجامعة أكسفورد أمس، أن فعالية اللقاح الذي يطوره الجانبان ضد فيروس كورونا يمكن أن تصل إلى 90 %، بينما بلغت في المتوسط 70.4 % عند الجمع بين بيانات نظامي جرعات اختبرتهما.

وأظهر التحليل المؤقت لتجارب المرحلة الثالثة في بريطانيا والبرازيل، وفقا لشركة الأدوية الأنجلو-سويدية والجامعة البريطانية، أنه خلال اختبار نظامي جرعات مختلفين، كانت فعالية اللقاح 90 % في أحدهما و62 % في الآخر. وتسنى الوصول إلى نسبة 90 %، عندما كان يتم إعطاء نصف جرعة، تليها جرعة كاملة من اللقاح بعد شهر على الأقل.

وقالت الشركة إن النتائج أظهرت أن اللقاح «فعال للغاية في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد- 19»، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، وأنه لم تكن هناك حاجة لدخول المستشفى أو حالات حادة بين مَنْ تلقوا اللقاح التجريبي.

وأكد باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا: «يمثل اليوم علامة فارقة في معركتنا ضد الوباء». وأضاف إن «فعالية هذا اللقاح وسلامته تؤكدان أن اللقاح سيكون فعالا للغاية ضد (كوفيد- 19)، وسيكون له تأثير فوري في مواجهة حالة الطوارئ الصحية العامة».