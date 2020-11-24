شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح كورونا للجميع بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للجميع بالمجان، بشرط أن يكون آمنا وفعالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

حالات مؤكدة

وأشار مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، إلى تسجيل 231 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة «355.489» حالة، من بينها «5877» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها «765» حالة حرجة.

فحص مخبري

ولفت إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى «343.816» حالة بإضافة «445» حالة تعاف جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات «5796» حالة، بإضافة «16» حالة وفاة جديدة، -رحمهم الله جميعا-.

كما بلغ إجمالي الفحوصات «9.295.599» فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة «40.395» فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موجة ثانية

وأوضح العبدالعالي أن الأسبوع الحالي شهد انخفاضا في الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 6.3 %، مضيفا إن رصد الحالات حول العالم لا يزال مستمرا ويتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 58 مليون حالة فيما تجاوزت حالات التعافي الـ 37 مليون حالة، وحالات الوفاة المليون و390 حالة، وتشهد بعض الدول الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعا في تسجيل الحالات وهو ما يشكل قلقا في بعض الأقاليم إلا أن الأوضاع في المملكة مستقرة ومطمئنة.

خبرات وإمكانات

وأكد أن الخبرات في المملكة وما قدمته من مواجهة جادة وما سخرته من إمكانيات في مواجهة الجائحة هي بالفعل أمور قوية جدا جعلت المملكة -بحمد الله-في مراحل جيدة، لافتا إلى أن الارتفاعات التي تسجل حول العالم حاليا في فئة الشباب هي نتيجة عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية. وأضاف إن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز «تأكد» بإجراء 5.091.090 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ 1.583.831 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 21.844.066 عبر مركز 937.

نجاح باهر

وأوضح د. محمد العبدالعالي أن النجاح الباهر الذي حققته المملكة في قيادة مجموعة العشرين، جاء في مرحلة حرجة وتحديات كبرى وفي ظروف استثنائية في ظل الجائحة التي تصدت لها المجموعة منذ البداية وحتى اليوم واتخذت حيالها العديد من القرارات التي تهم الإنسانية.