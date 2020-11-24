شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات خليجية طارئة لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أقر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، والتأكيد على ضرورة استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

ورأس رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس باستضافة مملكة البحرين -عبر الاتصال المرئي-، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف.

ورفع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بما أثمرته رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين من نتائج وقرارات، مشيرين إلى الدور المحوري والرائد للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، ومعربين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمته المملكة خلال هذه القمة بقيادتها الحكيمة. وهنأ رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، رئيس مجلس الشورى بمناسبة الثقة الملكية بتكوين مجلس الشورى برئاسته في دورته الثامنة، مؤكدين أن هذه الثقة تعد تأكيدا لما يحظى به من خبرة كبيرة وكفاءة عالية خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن ذلك يشكل إضافة نوعية لاستمرار العمل الخليجي المشترك. وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر للرؤساء الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، واللجان التابعة له. واتفقوا على الموافقة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة «مجلس النواب البحريني» لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف المجلس بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي -عبر الاتصال المرئي- أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية.

وضم وفد المجلس المشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية د. إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية د. طارق الشمري، وعددا من المسؤولين في المجلس.