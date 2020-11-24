شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كرتون تمور للأسر الأشد حاجة في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم السبت الماضي، بتوزيع 1500 كرتون تمور في مخيمات النازحين والأسر الأشد حاجة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1500 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.