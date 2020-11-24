شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمحطة توزيع منتجات بترولية شمال جدة نتيجة اعتداء إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح أمس، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف. وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء هذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر. وأكد أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث مؤخرا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، وما سبقه من اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي. وكرر تأكيد المملكة على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفه.

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