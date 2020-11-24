شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة «المناظير والعناية» بمدينة الملك فهد الطبية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى د. فهد الغفيلي أن التوسعة تشمل أسرة العناية المركزة بـ 18 سريرا للكبار ركزت تصاميمها على البيئة الاستشفائية للمرضى من حيث التعرض للشمس، وانخفاض مستوى الضوضاء والإنارة التي تساعد على تحسين الخدمة والحالة النفسية للمرضى، وتوسعة وحدة المناظير بسبع غرف متخصصة ووحدة تعقيم وغرف عزل لتقديم خدمات الحالات المعقدة من الجراحة والأورام وغيرها، إضافة إلى وحدة المناظير العلاجية التداخلية، ومناظير الأشعة الصوتية لأورام الجهاز الهضمي، وأشعة «الفيبرو سكان» لأمراض الكبد، لتصل الحالات إلى 60 حالة يوميا، واضافة 40 سريرا لمستشفى التأهيل الطبي، وغرف محاكاة القيادة الآمنة وأندية صحية، ومختبر لتحليل الحركة والمشي لتقديم خدمات التأهيل بأحدث التقنيات.
كانت هذه تفاصيل خبر توسعة «المناظير والعناية» بمدينة الملك فهد الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.