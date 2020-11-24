شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
ونوه خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا - حفظه الله - الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي، كما أشار - أيده الله - إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين أتباع الأديان؛ استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.
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