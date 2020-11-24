شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة حمى الضنك في «تواهي» عدن والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية التواهي في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.

وتستهدف الحملة التي تستمر 5 أيام الأحياء الشعبية وتجمعات النازحين بهدف القضاء على بؤر وجود وتوالد البعوض الناقل لأمراض الحمى، إضافة إلى تجفيف المستنقعات المائية وشفط المياه الراكدة.

وأشاد مدير عام مديرية التواهي كتبي عمر، بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن وكافة المحافظات الأخرى فيما يتعلق بالمجال الصحي؛ الأمر الذي ساهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك. وأوضح مدير المشروع د. زكريا بازرعة، أن حملة الرش الضبابي تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن للتقليل من عدد الإصابات وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.