شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض سموه مع «بومبيو» خلال لقائه في نيوم أمس الأول، علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير سمو ولي العهد د. بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.