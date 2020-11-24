شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بـ«عالمي» الطفل والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مديرة علاقات أولياء الأمور بإحدى المدارس، عهود الشهري، أن الفعالية تستهدف التوعية بحقوق الأطفال الصحية والتعليمية والترفيهية، خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على الطفل بسبب التعليم عن بعد بالإضافة لصعوبة تواصلهم مع الآخرين.
وأضافت إن الاحتفالية ضمت العديد من الأركان منها «من حقي أن أعبر عن رأيي» ويستهدف أن يعبر الطفل عن رأيه بالرسم في مختلف المجالات، وركن «تحدث وانتماء» ويستهدف إجراء حوارات بين المعلمة والطالب بهدف معرفة احتياجاته ومتطلباته. وأكدت أهمية تسليط الضوء على العنف الأسري، وضرورة نشر الوعي بين أولياء الأمور لتجنيب أبنائهم أضرار ذلك.
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