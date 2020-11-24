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شكرا لقرائتكم الإمارات بعد الاعتداء الجبان في جدة: أمن السعودية من أمننا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات بعد الاعتداء الجبان في جدة: أمن السعودية من أمننا
دعمت الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي وتعتبره دليلًا جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
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