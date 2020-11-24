الصحة السعودية| لقاح كورونا مجانًا للجميع في السعودية

ما زالت الأبحاث والتجارب مستمرة والمنافسة محتدمة بين شركات الأدوية في سبيل التوصل إلى لقاج ناجع وفعال للقضاء على فيروس كورونا المستجد، ، وقالت الصحة السعودية اليوم على لسان وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن لقاح كورونا مجانًا للجميع في السعودية في حال التوصل إليه وسيكون متوفرًل لكل المواطنين والمقيمين في السعودية.

لقاح كورونا

لقاح كورونا لـ70% من سكان المملكة بنهاية 2021

وقال عسيري خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية السعودية مشيرًا إلى أن المملكة تطمح لتغطية لقاحات كورونا لـ70% من سكان المملكة بنهاية 2021، وأوضح العسيري أن اللقاحات يجب الحصول عليها مرتين ما عدا لقاح واحد فقط.

وأشار إلى أن الأطفال الذين هم دون سن الـ16 سوف يتم استبعادهم من الحصول على اللقاح خلال هذه المرحلة.

شروط لقاح كورونا

ومن جهته المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ذكر اليوم مجددًا ما أكد عليه في وقت سابق على وجوب توفر عدد من الشروط في لقاح كورونا الذي سيكون متاحًا للاستخدام في المملكة حال التوصل إليه، وقال في هذا الصدد: إنه “لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمنًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية”.

ويُذكر أن حالات كورونا الحرجة تشهد تراجعًا ملحوظًا في المملكة حسب متحدث الصحة، حيث انخفضت أعدادها خلال الأسبوع الأخير بنسبة 6.3 % ، وجدد دعوته للجميع بضرورة التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.