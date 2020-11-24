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وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي أقلية الإيغور في الصين بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان يحثونه عليه منذ أعوام، وفق "روسيا اليوم".
وقال البابا فرنسيس في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل" إن وباء كورونا يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.
وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية قال البابا: "أفكر دائمًا في المضطهدين من الروهينجا والإيغور المساكين والأزيديين".
وفي الكتاب الذي يضم 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول ديسمبر، يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة.
وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وعن مقتل الأزيديين على أيدي تنظيم "داعش" في العراق، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور.
لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-24
وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي أقلية الإيغور في الصين بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان يحثونه عليه منذ أعوام، وفق "روسيا اليوم".
وقال البابا فرنسيس في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل" إن وباء كورونا يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.
وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية قال البابا: "أفكر دائمًا في المضطهدين من الروهينجا والإيغور المساكين والأزيديين".
وفي الكتاب الذي يضم 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول ديسمبر، يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة.
وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وعن مقتل الأزيديين على أيدي تنظيم "داعش" في العراق، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:01 AM
في كتابه الجديد بعنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل"
وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي أقلية الإيغور في الصين بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان يحثونه عليه منذ أعوام، وفق "روسيا اليوم".
وقال البابا فرنسيس في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل" إن وباء كورونا يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.
وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية قال البابا: "أفكر دائمًا في المضطهدين من الروهينجا والإيغور المساكين والأزيديين".
وفي الكتاب الذي يضم 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول ديسمبر، يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة.
وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وعن مقتل الأزيديين على أيدي تنظيم "داعش" في العراق، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور.
، لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.