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سجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.
وتفصيلاً ، قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين ، إن 100 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 01:37 AM
إجمالي الإصابات بلغ 113381 والوفيات 6560 شخصًامصر تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة
سجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.
وتفصيلاً ، قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين ، إن 100 متعافٍ من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.
، مصر تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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