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الأردن تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - الفايز: جرائم "الحوثي" انتهاك صارخ وخرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية

أدانت الأردن بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 01:11 AM

الفايز: جرائم "الحوثي" انتهاك صارخ وخرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية

الأردن تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أدانت الأردن بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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المصدر : الخليج 365

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