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دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتعتبره دليلاً جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 12:59 AM
أكدت تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها ضد كل تهديد يطول أمنهاالإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة
دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتعتبره دليلاً جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
، الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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