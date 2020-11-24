شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: " الحالة الممطرة القادمة ليست للتنزه..إلزم بيتك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، من الحالة المطرية القادمة. حذر الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، من الحالة المطرية القادمة. وقال الجهني: " الحالة الممطرة القادمة ليست للمطاردة أو التنزه وقت نشاط السحب وخروجها من البحر. وأضاف: " إلزم بيتك، وابتعد عن أماكن تجمع السيول واتبع إرشادات الدفاع المدني " .

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