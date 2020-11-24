شكرا لمتابعة خبر عن تعليق جامعة الدول العربية على استهداف محطة بترول بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم الاثنين، هذا العمل إرهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أكد أنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية بهذا الاعتداء الإرهابي، والذي يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.