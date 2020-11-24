شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السند: " صلاة المرأة صحيحة لو ما غطت رجليها " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم تغطية المرأة لرجليها في الصلاة، ومدى وجوب الأمر من عدمه.

وقال السند خلال برنامج " يستفتونك " : " هذه مسألة خلافية عند أهل العلم فبعضهم يرون وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة والقول الثاني أنه لايجب تغطيتها، لعدم وجود نص صريح في هذه المسألة " .

وأضاف: " القول بالوجوب ليس لديه دليل، والقول بعدم الوجوب عندي أقرب لو ما غطت صلاتها صحيحة " .