التأشيرات التعويضية.. وزارة «الموارد البشرية» تحدد الضوابط والشروط

بينّت وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط حصول العمّال الوفدين والمقيمين على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي أو ما يعرف بـ"التأشيرات التعويضية".

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي تسمح للمنشآت بطلب تأشيرة بديلة عن (الخروج النهائي أو خرج ولم يعد) للعامل.

الضوابط والشروط

وحددت وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط الاستمتاع بخدمة التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي، وهي كالتالي:

1- المنشآت التي يقل عدد العمالة بها عن 250 عاملا:

حيث يتم منح المنشأة تأشيرة بديلة عن العامل الذي غادر نهائياً:

- الحد الأقصى للتأشيرات الممنوح للمنشأة خلال السنة الميلادية (1 يناير – 31 ديسمبر) 25 تأشيرة

- يجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه

- يجب أن تكون المنشأة في النطاق الآمن (الأخضر المنخفض فأعلى) لـ 13 أسبوع المتصلة السابقة

2- للمنشآت التي يبدأ عدد العمالة بها من 250 عاملا:

حبث يتم منح النطاق البلاتيني

- تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائياً.

- يجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه.

- يجب أن تكون في النطاق البلاتيني لـ 13 أسبوع المتصلة السابقة.

يتم منح النطاق (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع(

- تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائياً وكان يعمل في مهنة من المهن المتخصصة.

- يجب أن تكون التأشيرة بنفس مهنة العامل المعوض عنه.

- يجب أن تكون المنشأة في النطاق الآمن (الأخضر المنخفض فأعلى) لـ 13 أسبوع المتصلة السابقة.

3- العامل القادم على تأشيرة تعويضية لا يتم التعويض عنه مرة أخرى لنفس المنشأة في حال (غادر نهائي أو خرج ولم يعد(.

4- يجب ألا يؤدي المنح إلى نزول الكيان دون النطاق الأخضر المنخفض بعد إصدار التأشيرة التعويضية.

5- فترة استحقاق التأشيرة خلال 6 أشهر من مغادرة العامل.

6- المنشآت التي نشاطها المزارعين والصيادين والرعاة (خاصة) ليس لها تأشيرات تعويضية.

7- يجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية اعتماداً على مصفوفة الأنشطة والتراخيص.

8- يتم احتساب استحقاق التأشيرة البديلة للمغادرة النهائية عند طلب التأشيرة.

9- يتم منح التأشيرة التعويضية للعامل الذي حالته (غادر نهائياً أو خرج ولم يعد(.

10- يمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت الإجراء.

11- لا يسمح بطلب تأشيرة بديلة عن الخروج النهائي للمنشأة التي نشاطها ضمن الأنشطة المحظور عنها الاستقدام.

12- لا تمنح المنشأة تأشيرات بديلة عند خروج العمالة المرتبطة بعقد/تأييد.

13- في حال رفض الداخلية لإصدار التأشيرة، فإن النظام يعتبر أن العامل لم يتم التعويض عنه من خلال التأشيرات التعويضية.

14- يجب عند احتساب العمالة التي يتم التعويض عنها أن يكون ذلك من الأقدم للأحدث خلال فترة استحقاق التأشيرات التعويضية.

15- في حال إلغاء التأشيرة، فإن النظام يعتبر أن العامل لم يتم التعويض عنه من خلال التأشيرات التعويضية.

16- يجب التأكد من سداد مبلغ التأشيرات المطلوبة قبل إتمام عملية تقديم طلب إصدار التأشيرات.

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