السعودية | الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:26 مساءً, 23 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، من الاعتداء الإرهابي بمقذوف على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأكد غوتيريش – وفق البيان – أن الهجمات التي تستهدف الأهداف المدنية والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي.

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