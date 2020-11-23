محمد بن مسعود - الدمام - في مراكز السرح وبني عمرو شمال النماص: تشهد مراكز شمالي محافظة النماص هجوماً كثيفاً لأسراب من الجراد. ووثق المواطن خالد مبارك، مقطع فيديو، اليوم، لأسراب كثيفة للجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف، في مراكز السرح، بني عمرو، شمال محافظة النماص. 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 11:21 PM في مراكز السرح وبني عمرو شمال النماص: بالفيديو.. انتشار كثيف لأسراب الجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف بالفيديو.. انتشار كثيف لأسراب الجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف تشهد مراكز شمالي محافظة النماص هجوماً كثيفاً لأسراب من الجراد. ووثق المواطن خالد مبارك، مقطع فيديو، اليوم، لأسراب كثيفة للجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف، في مراكز السرح، بني عمرو، شمال محافظة النماص. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. انتشار كثيف لأسراب الجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف ،

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