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رفع المحامي والمستشار القانوني عماد بن محمد شاطر أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على نجاح المملكة برئاسة عام استثنائي لمجموعة الدول العشرين، حيث إن مواجهة الصعاب والوباء المنتشر والذي فرض قوانين وأنظمة سريعة للتعامل معه داخليًا ودوليًا والحلول المقدمة من المملكة لأعضاء المجموعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين السعي الدؤوب لإنجاح العام تحت الظروف غير المتكررة على الشعوب.
وأضاف المحامي الشاطر: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عقدت القمة بطرق حديثة وآمنة على الجميع جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة الحامية للبشر، والتي تتمسك به الشريعة الغراء كونه أحد الضرورات الخمس ومنها حماية النفس بقواعد الحياة الاجتماعية الجديدة وحماية المال العام والخاص بدعم المقترضين وتسيير التدفقات النقدية للموظفين والتجار ببرامج مختلفة ماليًا.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 10:45 PM
عُقدت بطرق آمنة جعلت السعودية في مصاف الدول المتحضرة الحامية للبشرالمحامي "الشاطر" يهنئ القيادة بنجاح المملكة في قيادة مجموعة العشرين
رفع المحامي والمستشار القانوني عماد بن محمد شاطر أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على نجاح المملكة برئاسة عام استثنائي لمجموعة الدول العشرين، حيث إن مواجهة الصعاب والوباء المنتشر والذي فرض قوانين وأنظمة سريعة للتعامل معه داخليًا ودوليًا والحلول المقدمة من المملكة لأعضاء المجموعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين السعي الدؤوب لإنجاح العام تحت الظروف غير المتكررة على الشعوب.
وأضاف المحامي الشاطر: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عقدت القمة بطرق حديثة وآمنة على الجميع جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة الحامية للبشر، والتي تتمسك به الشريعة الغراء كونه أحد الضرورات الخمس ومنها حماية النفس بقواعد الحياة الاجتماعية الجديدة وحماية المال العام والخاص بدعم المقترضين وتسيير التدفقات النقدية للموظفين والتجار ببرامج مختلفة ماليًا.
، المحامي "الشاطر" يهنئ القيادة بنجاح المملكة في قيادة مجموعة العشرين ،
المصدر : الخليج 365
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