شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة" تعتذر للمواطنين عن رسالة خاطئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

اعتذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل للمواطنين عن رسالة خاطئة بشأن مبيعاتهم الإلكترونية، فيما جاء نص الرسالة كالآتي:" مبيعاتك الإلكترونية تتجاوز 375 ألف ريال ".

وأثارت رسالة الزكاة استغراب وحيرة المواطنين، والتي تتضمن اكتشافها وجود نشاط تجاري على منصات التجارة الإلكترونية، واكتشاف تجاوز المبيعات لحد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والمقدر بـ 375 ألف ريال سنوياً.

وبعثت الهيئة للمستفيدين بريداً تعتذر فيه عن تلك الرسالة العشوائية، قائلة:" نقدّر تفهمكم، ونعتذر عن وصول رسالة مرسلة مسبقاً من الهيئة تفيد بضرورة المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة نظراً لتجاوز إيراداتكم السنوية 375 ألف ريال سنوي حد التسجيل الإلزامي ".

وتابعت:" نأمل تجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن في حال عدم انطباق الشروط والمعايير عليكم، وعدم اتخاذ أي إجراء نصت عليه الرسالة ".