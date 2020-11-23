شكرا لمتابعة خبر عن " الخثلان " يوضح حكم الاستماع للشعر الملحن والمعازف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، حكم الاستماع للشعر الملحن.

وقال " الخثلان ":" يجوز الاستماع للشعر الملحن " غير مصحوب بآلات الملاهي "، مضيفا:" كان أنجشة ينشد الشعر بصوت جميل بحضرة النبي " صلى الله عليه وسلم "، فقال:" رفقا بالقوارير يا أنجشة "، فقال الإمام أحمد :" الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم، أتيناكم ".

وكشف " الخثلان " عن حكم الاستماع للمعازف، قائلا:" استماع الغناء المصحوب بآلات اللهو مجمع على تحريمه عند علماء السلف الصالح، قال الحافظ ابن رجب:" استماع آلات الملاهي المطربة محرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافتری ".