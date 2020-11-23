شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح مدى إمكانية تجديد بطاقة الأحوال في حال وجود مخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تجديد بطاقة الأحوال في حال وجود مخالفات منع تجوال.

وقالت الأحوال المدنية أن يحق تجديد بطاقة الأحوال في ظل تسجيل مخالفة لقرار منع التجول دون سداد المخالفة.

جاء ذلك ردا على استفسار مواطن حول إمكانية تجديد بطاقة الأحوال وإضافة مولود في ظل تسجيل مخالفة لقرار منع التجول بحقه تبلغ 20 ألف ريال، موكدة أن بإمكانه إنجاز هاتين المعاملتين دون سداد المخالفة.

وأضافت أن وجود مخالفات مرورية لا يمنع تنفيذ أي إجراءات للمواطنين في الأحوال المدنية، أما من صدر بحقه أمر بإيقاف الخدمات بإمكانه حجز موعد ومراجعة أي مكتب لإنجاز أي إجراء يخصه.