شكرا لمتابعة خبر عن الفراج يفضح أوباما: دخل البيت الأبيض بمليون دولار وخرج بـ 60 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، على ما ذكره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في كتابه الجديد عن الخليج، قائلا:" أوباما يتقمص دور الرجل الأبيض الذي ينظر للخليج على أنه خيمة ونفط ومال ".

وأضاف " الفراج ":" أوباما الذي يوحي للقارئ بأنه غربي يسخر من عادات وتقاليد وكرم أهل الخليج، دخل البيت الأبيض وثروته أقل من مليون، واليوم تقدّر ثروته بقيمة ٦٠ مليون دولار ".

وسخر " الفراج " من أوباما بسبب حديثه عن الخليج، قائلا:" لا يضحكوا عليكم بالمثاليات الزائفة ".

وكان أوباما كشف في كتابه الجديد عمن يعتبره أذكى زعيم في منطقة الخليج، قائلا:" أمنح هذا اللقب إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد "، فيما وصف ولي عهد أبوظبي بأنه " شاب محنك قريب من السعوديين وربما أذكى زعيم في الخليج لم ينمق الكلمات في وصف كيفية تلقي الأخبار في المنطقة ".