الخارجية السعودية تنفي حدوث أي لقاء بين بن سلمان ونتنياهو

نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الاثنين الأخبار المتداولة عن عقد اجتماع بين ولي العهد السعودي ومسؤولين إسرائيليين على الأراضي السعودية تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

وقال فرحان في تغريدة عبر تويتر: "لقد اطلعت على تقارير صحفية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ماي بومبيو، لم يحدث مثل هذا الاجتماع، كان المسؤولون الوحيدون الحاضرين أمريكيين وسعوديين".

وكانت وسائل إعلام إسرائیلیة كشفت صباح الیوم عن انطلاق طائرتین من مطار بن غوریون إلى السعودیة أمس الأحد، تزامنا مع اجتماع وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو، مع ولي العھد السعودي محمد بن سلمان.

وأضافت القناة 12 العبریة، أن رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو ورئیس الموساد یوسي كوھین، ھم ركاب الرحلات المجھولة التي أقلعت أمس من مطار بن غوریون إلى المملكة العربیة السعودیة ، بالتوازي مع زیارة بومبیو للمملكة ولقائه مع ولي العھد السعودي محمد بن سلمان، فیما توقعت القناة أن یكون ھذاً أیضا سبب تأجیل اجتماع مجلس الوزراء بشأن كورونا المقرر عقده أمس.