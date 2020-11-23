تجديد الهوية.. الأحوال المدنية توضح حالة غياب ولي الأمر

عددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، البدائل المتاحة لتعريف طالبي الهوية الوطنية لمن بلغوا سن الخامسة عسرة في حالة غياب ولي الأمر.

وقالت الوكالة، عبر حساب «العناية بالعملاء»، التابع لها بموقع «تويتر»، إنه «بإمكان الأب أو الأخ أو الأم أو الأخت أو امرأة ذات قربى التعريف بطالب الهوية الوطنية ويشترط حصول (المعرف) على هوية وطنية وأن يكون قد أتم ١٨ سنة، (وذلك بحالة غياب ولي الأمر)

جاء ذلك ردًا من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على تساؤل جاء فيه: «أثناء استخراجي هوية وطنية ذهبت للوكالة ورفض الموظفون، وطلبوا من حضور ولي الأمر، بينما والدتي مطلقة ولم أر والدي منذ سنوات وعمري الآن 22 عامًا.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، جدَّدت التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية عند تسلم بطاقة الهوية الوطنية، وقالت إنه «في حال ورود رسالة للمواطن تفيده بجاهزية بطاقته للاستلام؛ فعليه التوجه إلى المكتب المختص، مع ضرورة اتخاذ والاحترازات الصحية كافة، وإتباع التعليمات الموجهة إليه من قبل موظفي المكتب حتى لا تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها».

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