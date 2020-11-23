«موجة برد».. الخبير الحصيني يوجه نصيحة حول «الملابس الشتوية»

جدد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، التأكيد على الحالة الممطرة التي تشهدها المملكة بنهاية الأسبوع الجاري مع تفاوت الأمطار على أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي.

وقال الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، يحدث تدفق للهواء البارد وشبه البارد على معظم المناطق؛ لذلك انخفضت الحرارة بدءا من يوم أمس الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، وقد يحدث ارتفاع بدرجات الحرارة من يوم الأربعاء ويواكبه حالة ممطرة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي؛ تؤثر على المناطق الغربية والجنوبية الغربية والوسطى وأجزاء من المناطق الشمالية والشرقية.

وأضاف الحصيني، أن تلك الحالة «يرافقها ويعقبها» موجة برد متوسط القوة؛ ولذلك أوصي بتجهيز الملابس الشتوية من الآن، مشيرًا إلى أنه بدءًا من الأسبوع المقبل متوقع أجواء باردة؛ لأننا بمقدمات موسم البرد، ومن المتوقع أيضًا حدوث نشاط للرياح الشرقية في تلك الحالة أو أثناءها.

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