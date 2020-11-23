خبير مناخي يتوقع «موجة أمطار».. والأيام المتبقية على الشتاء

قال الدكتور «صلاح إبراهيم الزعاقي» أمين لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن دخول فصل الشتاء يتبقى عليه مناخيًا، أسبوع واحد.

وأضاف «الزعاق»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن شهر ديسمبر هو أول شهور الشتاء وفي يومه الأول تدخل المربعانية وفق بعض الحسابات، متوقعًا حدوث موجة أمطار محتملة فيما تبقى من موسم «الوسم»، وذلك امتداد للأيام الأولى من المربعانية.

يُذكر أن موسم المربعانية، يبدأ سنويًا مع بداية شهر ديسمبر ويعد موسمًا فاصلًا بين البرد العادي والشديد وقد سُمي بذلك لأن مدته محددة بأربعين يومًا، فيما تعتمد لجنة «تسمية الحالات المناخية المميزة» بالمملكة على ركائز علمية ثاتبة، وفق ضوابط وأسس محددة للوصول إلى تسميات دقيقة للحالات المناخية، وما إذا كانت حالة «غبارية أومطرية أو ثلجية»، وهو ما توفره مخرجات النماذج المناخية العددية لدى الخبراء المعنيين بهذا الشأن على مدار اليوم.

اقرأ أيضًا:

«طقس الثلاثاء».. 3 مناطق سعودية تتأثر بغبار ورياح مثيرة للأتربة

الزعاق يزف بشرى سارة بخصوص هطول الأمطار على عدة مناطق