850 سلة لمستفيدي بر المجاردة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود بن صاحب العمري، أن السلال يستفيد منها 1800 فرد وتشتمل على أصناف مختلفة من المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا حرص الجمعية على التواصل مع المستفيدين وتوفير احتياجات الأسر بما يخفف عنهم الأعباء المالية ويلبي احتياجاتهم.
وقال العمري إن الجمعية ستبدأ التوزيع وفق آلية معينة لمنع الازدحام من خلال التواصل الهاتفي مع المستفيدين، لضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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