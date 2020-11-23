10 ساعات لإخماد حريقين شمال وجنوب عسير

سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير على حريقين اندلعا أمس شمال وجنوب المنطقة، واستغرقت عمليات الإطفاء نحو 10 ساعات.

ونشب الحريق الأول في قرية «آل جليحة» بمركز تمنية في الثامنة والنصف صباحا داخل منطقة غير سكنية، وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بشكل كامل قبل ظهر أمس. يذكر أن الحريق نشب في منطقة جبلية وعرة تنتشر فيها الحشائش والأشجار، ولم تتمكن الفرق من الوصول إلى الموقع، وتم استخدام أنابيب الرش المتوافرة مع الآليات، وبقي بعض الفرق في الموقع، لإنهاء عملية التبريد من أجل منع معاودة اشتعال الحريق، وامتداده لمواقع أوسع.

وباشرت فرق الدفاع المدني، أمس في الثالثة عصرا، حريقا آخر نشب في قرية الباطنة ببني مازن شمال غرب منطقة عسير، في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية.

وتمت السيطرة على الحريق ومنع اتساعه، ووجدت في الموقع نحو 10 آليات والعديد من فرق الدفاع المدني، للدعم والتمركز، وتطويق بقعة الحريق في حال الحاجة.

وشهدت منطقة عسير في الآونة الأخيرة تكرار حرائق الغابات، وكان آخرها حريق تنومة الذي استغرق إطفاؤه من 3 إلى 4 أيام، وشاركت في عملية الإخماد فرق من «أرامكو» والعديد من الفرق التطوعية. وأسفرت التحقيقات عن تورط بعض المتسللين من جنسيات أجنبية في الحريق، وتم القبض عليهم.

ونشب بعده بأسبوع حريق في السودة بمنطقة قريبة من حريق بني مازن، ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه في اليوم نفسه.