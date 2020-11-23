وزير الإعلام يرأس ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

وتتضمن الندوة جلسة افتتاحية، وجلستي عمل رئيسيتين، تتناول الأولى: «الإعلام وتعزيز الشراكة العربية الصينية من خلال مبادرة الحزام والطريق»، كما تستعرض الثانية: «دور الإعلام في دعم خطط التنمية البشرية بين الدول العربية والصين».
وعد الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور قيس العزاوي، في تصريح له اليوم، الندوة جسر تواصل مهم ومستمر بين مختلف وسائل الإعلام العربية والصينية من أجل تبادل الخبرات، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها مختلف الظروف والأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة في الظرف الراهن بسبب انتشار جائحة كورونا.
وأكد العزاوي أهمية دور الإعلام في هذا الوقت الصعب، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية وحماية الأفراد والمجتمعات من هذا الفيروس، وكذلك تعزيز تعاون الدول العربية والصين للتصدي للجائحة والحد من آثارها.
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