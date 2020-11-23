ضبط شخص أتلف أجهزة ساهر وباعها لمحل سكراب

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن، بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي «ساهر» بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية، يعملان بمحلات لبيع السكراب.

وأضاف أنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.