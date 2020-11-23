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المملكة تحقق المركزين السابع والعاشر في أولمبياد الروبوت العالمي 

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حققت المملكة في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO في فئة التحدي المتقدم، المركزين السابع والعاشر عبر فريقين, وذلك بإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم".

ونال المركز السابع في فئة المفتوح (المشاريع الإبداعية بالروبوت) فريق عن المدينة المنورة في الفئة العمرية 16 - 19 عاماً وسط مشاركة 51 فريقاً من 42 دولة، فيما حقق فريق عن منطقة جازان في الفئة العمرية 14 - 16 عاماً, المركز العاشر في فئة "التحدي المفاجئ" وهي الفئة الأصعب على مستوي البطولة التي شارك فيها 76 فريقاً من 42 دولة

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