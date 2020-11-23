الطالبة السعودية غادة الشعلان تحصل على منحة رودس المرموقة 

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حصلت السعودية غادة الشعلان، طالبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على منحة رودس المرموقة لمجموعة 2021 في جامعة أكسفورد، وستبدأ دراستها العليا الممولة بالكامل في المملكة المتحدة في الخريف المقبل.

وفي كل عام، تمنح رودس 32 منحة دراسية فقط وذلك لمواطني الولايات المتحدة بالإضافة إلى المنح الدراسية المخصصة للمواطنين غير الأمريكيين.

وقالت البروفيسورة تامار شابيرو، التي تشارك في رئاسة اللجنة مع البروفيسور ويل برودهيد: لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا بمرشحينا، لاسيما هذا العام تحديدًا، فنحن لسنا معجبين بإنجازاتهم فقط ولكن أيضًا بمرونتهم والتكيف خلال الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع التعليم، ومن المعروف أن إجراء مقابلة للحصول على منحة رودس أمر مخيف بما فيه الكفاية، ويُعد الأمر أكثر صعوبة حاليًا؛ بسبب الاجتماعات الافتراضية على زووم Zoom.

ومن المقرر أن تتخرج غادة الشعلان في يونيو المقبل بدرجة بكالوريوس علوم فيزيائية وتخصص فرعي في علوم الكمبيوتر، وبصفتها باحثة من جامعة رودس في أكسفورد، ستتابع دراستها في فيزياء المادة المكثفة.

وأسرت الفيزياء الشعلان في المدرسة الثانوية عندما شاركت في مسابقات الفيزياء الوطنية والدولية وأصبحت أول امرأة في السعودية تحصل على ميدالية في هذا الأمر.

وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أجرت الشعلان بحثًا مع البروفيسور مارين سولجيتش في مختبر أبحاث الإلكترونيات، والبروفيسور فلادان فوليتيتش في مركز هارفارد للذرات الفائقة البرودة، وتقوم حاليًا بتطوير نماذج حسابية ذات صلة بالإلكترونيات النانوية مع البروفيسور بابلو جاريلو-هيريرو في قسم الفيزياء، كما أجرت تدريبًا بحثيًا صيفيًا في مركز تقنيات الكم بجامعة هامبورغ في ألمانيا.

وكانت الشعلان رئيسة لمنظمة الطلاب العرب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعملت في لجان المؤتمر العربي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجمعية الطلاب المسلمين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كما عملت أيضًا كمساعد تدريس في قسم الفيزياء.

ويُذكر أن منحة رودس تأسست للمواطنين السعوديين في عام 2018.



