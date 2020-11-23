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أمين اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين: الشباب السعودي ألبس الخبرة العالمية العقال
التجربة أثبتت أن لدينا إعلاميين سعوديين على أعلى مستوى من الحرفية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد فهد آل عقران، أمين اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين، أن التحضير للقمة بدأ من يوليو 2019، والجائحة دفعت إلى إعادة الترتيبات إلى العمل الافتراضي، موضحًا أنه في ديسمبر تم تجهيز مركز إعلامي والتخطيط لدعوة 10 آلاف إعلامي من حول العالم.
أضاف آل عقران، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن الشباب السعودي ألبس الخبرة الإعلامية العالمية “العقال”، والتجربة أثبتت أن لدينا إعلاميين سعوديين مبدعين على أعلى مستوى من الحرفية.
وتابع أن الخطة الأساسية كانت استضافة 10 آلاف صحفي من جميع أنحاء العالم، مع توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بفتح جميع الأبواب لهم، ووفرنا لمن أتونا في المجموعات الانتقائية الحرية الكاملة في الحركة وطرح الأسئلة، مضيفًا: وجدنا أن أجمل ما يمكن أن نقدمه لهم أن يروا الواقع.
وقال آل عقران: قاعدتنا في التعامل مع الإعلام الخارجي، هي الرد على الانتقادات بالنتائج.
ولفت أمين اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين إلى أنه بعد انتهاء القمة هناك دوران هامان هما:
1- تعزيز مكتسبات القمة في الجانب الإعلامي.
2- الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها هذا العدد الكبير من الشباب السعودي.
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