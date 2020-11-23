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تعيينات لـ جو بايدن وأنتوني بلينكين وزيرًا للخارجية
أليساندو مايوركاس في منصب وزير الأمن الداخلي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تسمية أنتوني بلينكين وزيرًا للخارجية.
كما أعلن الرئيس المنتخب أن جون كيري سيكون ممثلًا خاصًّا له لشؤون المناخ، فيما سيكون أليساندو مايوركاس هو أول أمريكي من أصول كوبية في منصب وزير الأمن الداخلي.
وكان بايدن قد كشف عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض.
وقال بايدن يوم الخميس الماضي: إنه اختار وزيرًا للخزانة، وضمت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين، والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد، والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين، ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.
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