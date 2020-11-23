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تقويم التعليم تعلن اكتمال تطبيق اختبار القدرة المعرفية وموعد التسجيل للفترة الثانية
الفترة الأولى في 31 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم اكتمال تطبيق اختبار القدرة المعرفية “الفترة الأولى” في 31 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.
وقالت تقويم التعليم في تغريدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه سيتاح التسجيل للفترة الثانية في تاريخ 28/ 12/ 2020م عبر موقع الهيئة، راجية للجميع التوفيق.
وكانت هيئة تقويم التعليم قد أكدت أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلبًا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ ستكون الفترة الأولى من تاريخ 21- 23/ 11/ 2020هـ، أما الفترة الثانية فستكون من تاريخ 27- 29/ 3/ 2021م، وسيفتح التسجيل للفترة الثانية بتاريخ 18/ 1/ 2021م، في إحدى وثلاثين مدينة موزعة على مناطق المملكة.
يذكر أن الاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة، وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.
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