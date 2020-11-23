مناقشة تعزيز التعاون في تطوير دراسات التطرف الفكري

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وتمت خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تعزز العلاقات التشاركية في مجال دراسات الأمن الفكري والتطرف، وأبرز مجالات التعاون المتاحة في تطوير الجانب البحثي والمعرفي بين الطرفين، والاستفادة من الإنتاج العلمي والأنشطة المرتبطة بتطوير العلاقات، كالمؤتمرات المتخصصة والندوات التي تعنى بهذا المجال، كما تضمن اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة في مجال التدريب، وتبادل الخبرات المتحققة في مجال الوعي الفكري والعلمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وفدا قضائيا من ديوان المظالم برئاسة مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، والمشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات التطرف الدكتور علي العفنان، واطلع الوفد على نشاط الكرسي.وتمت خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تعزز العلاقات التشاركية في مجال دراسات الأمن الفكري والتطرف، وأبرز مجالات التعاون المتاحة في تطوير الجانب البحثي والمعرفي بين الطرفين، والاستفادة من الإنتاج العلمي والأنشطة المرتبطة بتطوير العلاقات، كالمؤتمرات المتخصصة والندوات التي تعنى بهذا المجال، كما تضمن اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة في مجال التدريب، وتبادل الخبرات المتحققة في مجال الوعي الفكري والعلمي.

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