شكرا لقرائتكم خبر تحويل 6 محطات رفع لمياه الصرف بجدة لنظام الانحدار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت شركة المياه الوطنية 6 محطات قديمة لرفع مياه الصرف الصحي بمحافظة جدة، وحولتها لنظام الانحدار الطبيعي بالجاذبية، معلنة بذلك اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة إلغاء محطات الرفع القديمة، وربطها مباشرة بأنفاق الصرف الصحي الجديدة المنفذة، وذلك لرفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة بالمحافظة، وزيادة كفاءة الأنظمة القائمة، والقضاء على التلوث البيئي في الشبكة، ورفع الضرر عن سكان هذه الأحياء.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي، أن إلغاء المحطات يأتي ضمن جهود الشركة وخططها الاستراتيجية لخفض الطفوحات بالأحياء المذكورة، والاستجابة لشكاوى العملاء من انبعاث الروائح بمواقع المحطات الملغاة، فضلا عن خطورة مواقع هذه المحطات القديمة التي أنشئت منذ نحو 25 عاما وسط تقاطعات شوارع حيوية وتجمعات سكنية، إضافة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا التي ستسهم في تحقيق كفاءة مالية كبيرة بالعمليات التشغيلية.

وبين أن الشركة تمضي قدما في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وفق معايير الجودة والأداء، ومخرجات المخطط الاستراتيجي الشامل لخدمات المياه بالقطاع الغربي، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات البيئية واستدامتها، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء وفق رؤية 2030.

المحطات شملت أحياء: