أمن الطرق يضبط 20 شاحنة محملة بالحطب المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مخالفة لنظام الغابات والمراعي، ضبطت الجهات الأمنية في 6 مناطق بالمملكة، 20 شخصا و20 شاحنة محملة بالحطب المحلي لغرض البيع.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، تبوك، القصيم، نجران، الشرقية، المدينة المنورة) تمكنت من ضبط 14 مواطنا و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الفلسطينية وآخر من الجنسية البنجلاديشية ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس، و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الشويرخ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر رقم الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.